Aides à l’export : Agroalimentaire et Vin

Spécial secteurs Agroalimentaire et vin



Des ateliers organisés par CCI International Paca

Rencontrez, lors de rendez-vous individuels et gratuits, des spécialistes du Commerce International sur le développement de votre activité à l’export. Découvrez les principaux dispositifs nationaux et régionaux d’accompagnement, et bénéficiez de conseils personnalisés auprès des acteurs locaux du commerce extérieur et des experts de votre filière.