Anticipez les risques

Une manifestation organisée par la CCI de Vaucluse, le CIP – Centre d’Information sur la Prévention des difficultés des Entreprises – et le Tribunal de Commerce d’Avignon, à l’occasion des 10 ans du CIP,

sous le parrainage de Bernard Gonzalez, Préfet de Vaucluse.



« Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de ne jamais prendre de risques. » Benjamin Franklin

Objectif :

La prise de risque est inhérente à la vie de toute entreprise. Il n’existe pas de croissance, ni de création de valeur, sans prise de risque. Mais s’ils ne sont pas correctement gérés et maîtrisés, ces risques peuvent affecter la capacité de la société à atteindre ses objectifs. La gestion anticipée des risques dans une entreprise reste un paramètre indispensable pour :

– sécuriser l’atteinte des objectifs de l’entreprise,

– permettre aux dirigeants de disposer d’une vision globale des principales menaces et opportunités qui entourent l’entreprise,

– allouer les ressources financières, humaines et technologiques aux véritables enjeux de l’entreprise.

La CCI, le Tribunal de Commerce et le CIP vous invitent à venir rencontrer des spécialistes (experts, avocats, experts-comptables, juges, …) dont la mission est de vous accompagner dans le pilotage de votre entreprise dans des moments où le risque est plus que jamais présent : à la création, lors de périodes de « turbulences » et en cas de « décrochage » .

Public :



Cette opération d’information s’adresse aux entreprises de tous secteurs, les maires, présidents de communautés de communes, CBE, plateformes d’initiative locale, associations de commerçants, syndicats, fédérations professionelles, groupements d’entreprises, acteurs de l’économie…

Programme :

3 tables rondes sur les temps forts de la vie d’une entreprise où les risques sont importants :

– La création

– Les turbulences (en cas de contentieux, manque de trésorerie, problèmes de marge, …)

– Le décrochage (accumulation de difficultés)

