Pourquoi s’assurer contre les cyber-risques ?

Une réunion d’information organisée dans le cadre des Matinales de la Création,

en partenariat avec Sud Courtage.



Public :

Cette réunion s’adresse aux créateurs d’entreprises et aux dirigeants d’entreprises de moins de 5 ans de tous secteurs d’activité.



Objectif :

Sensibiliser les créateurs /repreneurs et les jeunes dirigeants aux enjeux liés à l’assurance, afin d’anticiper d’éventuels sinistres via internet et limiter les risques en entreprise.

Programme :

Café d’accueil,

L’extorsion des données clients

Le vol de coordonnées bancaires sur le web

La mise hors service du site web

Conclusion

Questions / réponses

Coût :

Inscription gratuite, mais obligatoire, via le formulaire d’inscription ci-dessous