Atelier de créativité Tourisme Innov

Nouvelles communications, hébergements insolites, projets collaboratifs, nouveaux modes de recrutement, outils connectés… l’innovation est particulièrement présente dans le secteur du tourisme afin de capter une nouvelle clientèle. Pour vous accompagner, nous vous proposons des webinaires d’information, des ateliers de créativité et d’innovation, avec des professionnels d’horizons différents, et 1 worskshop de synthèse :

Atelier de créativité le 17 novembre 2 015 à La Fruitière Numérique à Lourmarin

« Développez ensemble vos pistes d’innovation, avec des professionnels d’horizons différents »

Des hôtels, des activités de loisirs et de culture, des designers, des architectes, des agents de voyage, des startups, visant au développement de projets innovants à partir de problèmes et enjeux des professionnels.

Innovez pour enrichir l’expérience de ses clients, augmenter l’attractivité de ses offres, développer l’acquisition de nouveaux clients, générer des alliances et des collaborations entre acteurs du tourisme. Devenez acteurs de vos projets innovants : participez à une véritable expérience de créativité et de management de projet dans un lieu d’exception, développez votre réseau grâce à cette rencontre entre les écosystèmes du tourisme et de l’innovation, et bénéficiez d’une validation « marché » par une équipe projet.

Infos pratiques :

La Fruitière Numérique, avenue du 08 mai à Lourmarin

Inscription grauite – Déjeuner sur place.

1 Workshop d’accompagnement pour passer de l’idée au projet – Décembre

Ensemble développons vos pistes d’innovation ! Avec des hôteliers, des architectes, des designers, des professionnels issus des industries créatrives, etc.. !