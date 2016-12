Atelier de prospective Numérique

Vous êtes un acteur de la filière numérique dans le bassin d’activité d’Avignon. Construisons ensemble le développement économique de notre filière à long terme ! Inscrivez-vous ici ! http://goo.gl/forms/UAwYudVROI Avignon Delta Numérique organise en 2016, en partenariat avec l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Durance (AURAV) et les entreprises du territoire un travail de prospective sur le devenir de la filière numérique. Deux ateliers seront organisés les lundi 1er et 22 février 2016 de 18h30 à 20h30. Ils seront ouverts à tous les acteurs de la filière intéressés par la question de l’avenir à long terme de l’économie locale et du développement de la filière numérique. L’objectif de cette démarche de prospective est de tracer une perspective stratégique de moyen et long terme, claire et consensuelle, sur l’évolution de la filière économique des nouvelles technologies et du numérique dans le bassin d’activité d’Avignon. Il s’agit de réflechir ensemble à l’ancrage et de l’implantation territoriale des activités numériques et sur la question de l’aménagement numérique Une restitution de ce travail sera proposée lors du Salon Du Numérique le 1er mars 2016 à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. Nous inviterons alors les décideurs locaux de la vie économique pour discuter avec eux de nos propositions. Nous vous invitons à réserver ces dates dans votre agenda et à vous joindre à nous pour ce travail de prospective ! Aliocha Iordanoff – president@avignon-delta-numerique.com

Président d’Avignon Delta Numérique Gilles Périlhou – gilles.perilhou@aurav.org

Directeur de l’AURAV, Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse Une initiative soutenue activement par le Grand Avignon et French Tech Culture !