Café de numérique #blockchain

Café du Numérique : la blockchain et ses enjeux

Jeudi 9 février 2017 de 8h30 à 10h, à Avignon

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle. C’est une base de données qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et distribuée : elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne.

Le caractère décentralisé de la blockchain, couplé avec sa sécurité et sa transparence, promet des applications bien plus larges que le domaine monétaire. Il constitue un historique infalsifiable des échanges, étant conservé et mis à jour en temps réel indépendamment par tous les utilisateurs.



Une multitude de domaines peuvent être impactés : les données médicales, les élections et référendums en ligne, les brevets industriels, les titres fonciers, les objets connectés… De nouveaux business modèles vont donc se mettre en place et bousculer l'ordre établi , on parle même de "l'uberisation ultime". Public : chefs d'entreprise de tous secteurs d'activité, personnel administratif, en charge de la communication, de la commercialisation… Programme :

– Café d’accueil

– Intervention : Toutes les entreprises devront effectuer un virage digital. Celui-ci ne doit pas apporter de la complexité, ni de coûts supplémentaires de fonctionnement , bien au contraire. Nous vous proposons de découvrir un inventaire à la Prévert de logiciels « Open Source », accessibles gratuitement, et pouvant rendre votre vie d’entrepreneur plus facile : gestion de projet, relation client, SAV, facturation…

– Echanges avec le public

Coût : gratuit