Centres-villes dégradés, quels leviers d’action ?

Depuis 2015, un certain nombre de rapports pointent au niveau national le recul de l’attractivité des centralités notamment pour les villes moyennes. Si hier, la paupérisation touchait uniquement les grands ensembles périphériques, le phénomène atteint aujourd’hui les centres-villes. La dégradation du cadre bâti et la perte d’attractivité des trames urbaines ont engendré, au cœur de certaines villes, des situations socialement difficiles qui s’accompagnent d’une dévalorisation économique. Au-delà du constat, la question des leviers d’action à mobiliser pour revitaliser les centres-villes dégradés est prégnante. La CCI de Vaucluse, mobilisée depuis plus de 10 ans autour des questions de redynamisation commerciale des centres-villes vous propose une matinée sur le thème « quels leviers d’action pour les centralités dégradées ».