Cible Affaires – Les Grands Projets

Commande publique : des marchés à votre portée !

Une manifestation organisée sur le site de l’Ecole des Mines d’Alès.

Réalisation d’un campus de formation et de recherche sur le site de Croupillac Présentation des projets :

1ère phase : 2015 / 2017 – Construction du bâtiment dédié à l’aprentissage (Bâtiment M)

2ème phase : 2016 / 2018 – Construction du Hub Créativité

Domaines d’achats concernés : VRD, bâtiment, gros œuvre, réseaux informatiques…

Volume d’achats : 16 millions d’euros.

En 2015, Cible affaires vous a permis de connaître via 4 événements, les besoins de grands comptes en matière d’investissements et d’achats publics, et d’envisager des opportunités d’affaires.

22 janvier à Béziers : présentation des grands projets d’aménagement urbain du Biterrois portés par l’APOH

26 février à Palavas Les Flots : Les grands projets du CHRU Montpellier et de l’ICM



9 juin à Nîmes : Les grands projets d’achats du Ministère de la Défense.

2 6 novembre à Alès : Réalisation d’un campus de formation et de recherche sur le site de Croupillac