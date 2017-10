Eau, énergie, déchets, dérèglement climatique, économie circulaire,

RSE, conformité réglementaire, labellisation environnementale…

Bâtissons ensemble le programme d’actions 2018 du Club de la Transition Ecologique et Solidaire !



Une manifestation organisée par la CCI de Vaucluse.

Public :

Le Club de la Transition Economique et Solidaire a été lancé par la CCI de Vaucluse le 17 octobre dernier, à l’initiative de sa commission Environnement et Développement Durable. Ouvert à tous les professionnels vauclusiens, ce club gratuit est avant tout un lieu d’échanges et de partages d’expériences.

Objectifs :

Si le premier temps fort est déjà fixé avec la participation au FORUM ENERGAÏA à Montpellier les 13/14 décembre, nous vous invitons à nous rejoindre afin de co-construire le programme 2018 : visites d’entreprises, matinées d’information, retours d’expériences, veille réglementaire, tendances du DD...



Programme de cette réunion de lancement:

Echanges entre professionnels afin d’élaborer le plan d’actions du club en 2018

Buffet déjeunatoire



Coût :

Inscription gratuite, mais obligatoire, via le formulaire d’inscription ci-dessous