Colloque Secem

Le SECEM est organisé par l’Association de Criminologie du Bassin Méditerranéen (ACBM) dont l’objectif est de diffuser, promouvoir et approfondir les connaissances liées à la criminologie. Les moyens d’action de l’association sont la recherche, les études, les manifestations et les rencontres, qui permettent d’élargir la compréhension des phénomènes criminels. Il s’agit également de partager les différents points de vue entre acteurs, professionnels ou spécialistes des secteurs privés et publics.