Comment dialoguer avec son banquier quand on veut créer ou reprendre une entreprise ?

Une réunion d’information organisée dans le cadre des Matinales de la Création,

en partenariat avec la Fédération bancaire française de Vaucluse



Public :

Cette réunion s’adresse aux créateurs/repreneurs d’entreprise et aux dirigeants de moins de 5 ans d’activité.

Objectifs :

Informer et sensibiliser les porteurs de projet et les jeunes chefs d’entreprise dans l’élaboration d’un dossier complet pour convaincre le banquier, et leur donner les conseils pratiques pour avoir une bonne relation avec leur banque.

Programme :

Intervention de la Fédération bancaire française de Vaucluse

Introduction

La présentation du projet et de son marché,

La présentation du chef d’entreprise et de son équipe,

Savoir lire et interpréter ses éléments financiers,

L’interprétation du banquier,

Je soigne mon bilan,

Le banquier aime / n’aime pas,

Conclusion

Questions / réponses

Inscription :

Inscription gratuite, mais obligatoire via le formulaire d’inscription ci-dessous