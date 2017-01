Journées de l’International

Parce qu’un développement à l’international se décide, se structure et demande de l’investissement …

CCI International Paca vous propose 1 journée avec les principaux acteurs des marchés étrangers.

Plus de 40 experts pays mobilisés, 150 entreprises régionales attendues sur 2 journées, un programme de RDV préparés et ciblés.

Et pour vous laisser un maximum de possibilités : 2 lieux au choix, à Marseille ou à Nice.