La propriété intellectuelle en Chine (Spécial Agroalimentaire et Vin)

Un atelier organisé par CCI International Paca à l’Ecole Hôtelière d’Avignon.

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, si la Chine est membre des grands accords internationaux et si elle s’est dotée d’une législation appropriée, leur respect et leur application demeurent difficiles face à une pratique du droit encore récente et de nombreuses résistances culturelles. Dans un passé récent, des entreprises régionales ont pu être victimes de contrefaçons, de vol de la propriété intellectuelle ou encore de plagiat.