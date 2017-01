Les logiciels pour mon entreprise

Programme : – Café d’accueil – Intervention : Toutes les entreprises devront effectuer un virage digital. Celui-ci ne doit pas apporter de la complexité, ni de coûts supplémentaires de fonctionnement , bien au contraire. Nous vous proposons de découvrir un inventaire à la Prévert de logiciels « Open Source », accessibles gratuitement, et pouvant rendre votre vie d’entrepreneur plus facile : gestion de projet, relation client, SAV, facturation… – Echanges avec le public

Pour aller plus loin :

Et prochainemement, dans les Cafés du Numérique :

– Café du Numérique « la blockchain et ses enjeux » : jeudi 9 février 2017 de 8h30 à 10h,

– Workshop « Twitter, instagram… Définissez votre stratégie et mettez-là en place »: jeudi 23 février 2017 de 8h30 à 10h.