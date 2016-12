Mesures gouvernementales pour l’emploi

Présentation des mesures gouvernementales en faveur de l’activité et de l’emploi :

Nouvelles mesures de soutien à l’embauche dans les PME et mesures en faveur de la formation et de l’apprentissage.

Des rencontres organisées par la Préfecture de Vaucluse, les Sous-Préfectures d’Apt de Carpentras, et animées par les services de l’Etat.

Mercredi 10 février 2016 à 18h, Campus de la CCI de Vaucluse, allée des Fenaisons à Avignon

Consultez l’invitation du Préfet aux entreprises

Consultez l’invitation du Préfet aux représentants de fédérations et organismes professionnels

Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon-réponse et le retourner par email à l’adresse indiquée sur celui-ci

Mercredi 17 février 2016 à 18h, au Théâtre municipal d’Orange

La réunion sera présidée par le Secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse

Consultez l’invitation aux entreprises

Consultez l’invitation aux représentants de fédérations et organismes professionnels

Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon-réponse et le retourner par email à l’adresse indiquée sur celui-ci

Mercredi 17 février 2016 à 18h30, salle Regain, place Jean Giono à Sarrians



Consultez l’invitation aux entreprises

Consultez l’invitation aux représentants de fédérations et organismes professionnels

Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon-réponse et le retourner par email à l’adresse indiquée sur celui-ci

Jeudi 18 février 2016 à 18h, Salle de réunion de la Communauté de communes du Pays d’Apt

Chemin de la Boucheyronne à Apt



La réunion sera présidée par la Sous-préfète d’Apt.

Consultez l’invitation aux entreprises

Consultez l’invitation aux représentants de fédérations et organismes professionnels

Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon-réponse et le retourner par email à l’adresse indiquée sur celui-ci