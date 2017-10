Piratage informatique : protégez votre TPE / PME

Une réunion organisée par la CCI du Pays d’Arles, dans ses locaux



La cyber délinquance peut prendre différents aspects (Destruction et vol de données, arnaques, extorsion de fonds …) et agir via une multitude de canaux (Mail, Wi Fi, Réseaux Sociaux, Web …). Pour une entreprise, les conséquences peuvent être sévères voire dramatiques : perte de production, responsabilité juridique, pertes financières… La grande majorité des attaques informatiques touchent les petites et les moyennes entreprises, car souvent moins protégées et moins informées des menaces.

Public : TPE et PME

Au programme :

Dans cette conférence, quelques règles « d’hygiène informatique » simples vous seront communiquées, elle permettront de diminuer fortement les risques d’être attaqué et les conséquences d’une attaque éventuelle.

Intervenant Ely de Travieso :

• Président du CLUSIR PACA – (Club de la Sécurité Informatique Régional)

• Référent national Cybersécurité de la Confédération des PME.

Inscription gratuite, mais impérative par mail pbrie@arles.cci.fr ou via ce formulaire d’inscription

Lieu de la réunion :

CCI du Pays d’Arles, Avenue 1ère Div Français libre, 13633 Arles

Renseignements :

Patrice Brie, CCI du Pays d’Arles

Tel : 04 90 99 08 48 – pbrie@arles.cci.fr