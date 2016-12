Portes ouvertes des écoles de la CCI

L’Ecole Hôtelière d’Avignon, Sud Formation Santé et Sup’Avignon Management et Kedge Business School Avignon seront ouvertes au public samedi 21 janvier de 9h à 17h. Equipes pédagogiques, professeurs et élèves vous reçoivent et vous présentent leur établissement et toutes les formations, en temps plein et en apprentissage.

Attention, les écoles sont situées sur 2 sites différents.

Pour visiter l’Ecole Hôtelière d’Avignon et Sud Formation Santé :

Campus de la CCI de Vaucluse

Allée des Fenaisons à Avignon (à proximité de la route de Marseille)

ecolehoteliereavignon.fr

sudformationsante.fr

Pour visiter Kedge Business School Avignon :

Cité de l’Entreprise – Agroparc Espace Pinède

105 rue Pierre Bayle à Avignon – Montfavet

Kedge Business School Avignon

supavignonmanagement.com