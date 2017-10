Prospection et stratégie commerciale

Pourquoi le développement commercial est-il une nécessité ? Quels risques prend-on à ne pas le faire ?

Quels sont les solutions et outils les plus performants ?

Pourquoi une réflexion stratégique commerciale préalable est-elle indispensable ?

Comment identifier les changements implicites dans tout développement commercial ?

Cette réunion d’information vous propose un tour d’horizon d’une stratégie commerciale réussie !



Public :

Cette réunion s’adresse aux dirigeants, responsables ou directeurs commerciaux d’entreprises pour leur développement BtoB, de start-up, TPE, PME et PMI exerçant les activités suivantes :

• Prestations d’études et d’Ingénierie (soft, mécanique/thermique, électronique, optique, mécanique des fluides…)

• Activités de fabrication, d’assemblage/intégration de produits, ensembles, sous-ensembles de hautes technologies, dans une approche Business to Business sur des marchés de niche.



Objectif :

Accompagner les entreprises dans leur prospection commerciale : nécessité, outils, anticipation des facteurs à risques internes et externes…

Programme :

8h45 – Café d’accueil

9h : Intervention de M. Laurent GERISE, du cabinet JALTAR sur les points suivants :

– Développement commercial et croissance interne : fidélisation, prospection, outils…

– Les changements à identifier et à prendre en compte : clients, marchés, concurrents…

– Externalisation de la prospection

– Questions réponses

Coût : participation gratuite mais inscription impérative via le formulaire ci-dessous