Des idées plein la tête, un rythme soutenu, les start-up et petites entreprises peuvent rapidement être confrontées à des besoins en recrutement grandissants. En véritables pépites de l’innovation, ces entreprises à la pointe rencontrent pourtant des problématiques nouvelles lorsqu’il s’agit de faire évoluer leurs ressources humaines ! Disponibilité, polyvalence, passion… la perle rare semble parfois difficile à trouver.

Une manifestation organisée en partenariat avec Terralia, l’Apec et l’Apecita.

Objectifs :

Lors de notre atelier RH, découvrez comment le recrutement chez les start-up et petites entreprises peut être optimisé ? Comment adapter vos démarches ? Comment surfer sur les dernières tendances de recrutement ?

Public :

Cette réunion s’adresse aux entreprises TPE / PME et start-up.



Programme :

Tour de table & analyse des besoins et difficultés de chacun,

Interventions autour de 3 thèmes clés pour un recrutement réussi :

> Méthodologie : comment lancer son recrutement de A à Z, les points clés

> Nouveaux canaux, nouveaux moyens : où chercher la perle rare ?

> Analyse des besoins : comment optimiser ses recherches en améliorant sa connaissance du profil recherché. Savoir-faire, savoir-être : quels atouts à privilégier dans la conquête du collaborateur parfait ?



> Méthodologie : comment lancer son recrutement de A à Z, les points clés Témoignages d’un cabinet de Ressources humaines & échanges

Coût :

Inscription gratuite pour les ressortissants de la CCI Vaucluse, et pour les adhérents de Terralia et de l’APEC

(non-adhérents : 30€ HT), mais obligatoire, via le formulaire d’inscription ci-dessous