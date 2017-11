Rencontre URSSAF

Accompagnement et sécurisation juridique : l’URSSAF aux côtés des entreprises !

Déclaration de personnel, cotisation sociales, formalités et déclarations obligatoires…

Public :

Cette réunion s’adresse aux chefs d’entreprise de tous secteurs d’activité, responsables administratifs et financiers, cabinets comptables…

Objectif :

Une manifestation destinée informer les dirigeants d’entreprise et partenaires financiers et comptables des outils et modalités d’accompagnement mis en place par l’Urssaf.

Programme :

9h – Café d’accueil

9h15 – présentation de M. Antoine GARDAVAUD, Responsable de site URSSAF Vaucluse et de M. Eric PREVOST, Responsable des Offres de Services:

– L’approche amiable des entreprises, en difficulté financière, en risque de défaillance, en fragilité…

– La visite conseil / la prévention,

– Le rescrit social

10h15 : Echanges avec le public

Coût : participation gratuite mais inscription impérative via le formulaire ci-dessous