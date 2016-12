Veille d’actus Sécurité des industries

Une manifestation organisée par le Pôle Safe Cluster et Optitech,

en partenariat avec la CCI de Vaucluse, au Technopole Pégase à Avignon.

Veille d’actualités marché et technologique sur «La Sécurité des industries et des milieux à risques » par Cécile CLICQUOT, Green News Techno, accès à l’information ciblée et dédiée marché (signaux, tendances, veille technologiques et concurrentielles, les marchés à explorer, système de lutte anti drones civils malveillants…

Renseignements, tarifs, et inscription :

Magali VIVIANI – 06 17 29 82 99 – magali.viviani@safecluster.com