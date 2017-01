Speed networking Force Cadres

En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse, l’association Force Cadres organise cette année son 10e Speed Networking réunissant cabinets de recrutement et cadres expérimentés ou jeunes diplômés de la région.

Principe :

Le Speed Networking, un contact informel et convivial entre cadres et recruteurs de la région.

Basé sur le même principe que les fameux «Speed dating», il s’agit de rencontres organisées entre des candidats et des

cabinets de recrutement, chacun se présentant à tour de rôle au cours d’un entretien de 7 minutes.

Programme :

Les agences de recrutement rencontrent en une demi-journée une quinzaine de candidats de valeur, pour découvrir de nouveaux potentiels correspondant à des missions actuelles ou à venir.

Inscription :

Inscription des candidats auprès sur le site de Force Cadres : www.forcecadres.org

Inscription des entreprises via le formulaire ci-dessous.