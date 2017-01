Stage Dating Tourisme

Des rendez-vous individuels pour rencontrer des stagiaires

qui aident les professionnels du tourisme dans le développement de leur projet…

Public :

Professionnels du tourisme, de l’hôtellerie restauration, des lieux de loisirs et de visite.

Objectif :

Echanger, lors d’entretiens individuels de 15 minutes, avec des étudiants en recherche de stage d’une durée de 4 à 6 mois. Exemples de projets qu’ils peuvent être aménés à traiter :

– développement de vos outils de communication, de votre présence sur le web,

– point sur vos pratiques commerciales, vos pistes de développement,

– mise en place d’un nouveau service auprès de vos clients, techniques de fidélisation

– veille sur les tendances du secteur, connaissance des marchés en développement ou de vos concurrents…

Profil des étudiants :

Etudiants inscrits à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, en sections Master 1 et 2 « Management de projets touristiques et e-tourisme » et Licence Professionnelle Tourisme Durable.

Inscription :

Remplir et lister ses besoins dans le bulletin d’inscription, à retourner le 18 octobre au plus tard. Celui-ci sera ensuite remis aux étudiants concernés, afin qu’ils puissent nous transmettre leurs candidatures. Un planning de rendez-vous ainsi que les CV des étudiants vous seront ensuite communiqué dans la semaine précédant l’évènement.

Conditions :



– Le projet doit découler d’un questionnement que se pose l’entreprise et auquel l’étudiant tentera de répondre durant son stage via un mémoire que l’étudiant soutiendra en septembre prochain,

– Durée de stage de 4 à 6 mois, sur la période allant de mars à septembre 2017,

– Le montant de la gratification du stagiaire s’élève à 554,40 € /mois.

– L’offre de stage doit être rédigée et transmise à la CCI dans les délais indiqués.

– La CCI n’intervient pas dans la contractualisation du stage qui se fait directement entre l’entreprise et l’étudiant via une convention écrite.