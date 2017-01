Workshop : les logiciels pour mon entreprise

Téléchargez et complétez le bulletin d’inscription

Programme : – Café d’accueil – Mise en pratique : Appropriez-vous, avec votre PC, ces quelques logiciel en open source indispensables pour améliorer la rentabilité de votre entreprise et votre vie d’entrepreneur

Et prochainemement, dans les Cafés du Numérique :

– Café du numérique « la blockchain et ses enjeux » : jeudi 9 février 2017 de 8h30 à 10h,

– Workshop « Twitter, instagram… Définissez votre stratégie et mettez-là en place »: jeudi 23 février 2017 de 8h30 à 10h.