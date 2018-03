Dans le cadre du programme d’accompagnement Google pour les Pros, 2 coaches formés aux solutions du numérique vont animer des formations gratuites pour les professionnels, afin de les accompagner dans le développement de leurs projets. Que vous soyez commerçants, hôteliers, restaurateurs, campings, entreprises industrielles ou de services ou porteurs de projets, nous vous proposons 2 thématiques :

“Comment augmenter son trafic en ligne” :

Pourquoi est-il important d’être visible sur Internet ? Quels sont les avantages du web-to-store et les leviers pour l’implémenter dans votre entreprise afin d’accroître votre clientèle ?

Orange : lundi 19 mars de 9h à 12h – Hôtel Mercure – 258 route de Caderousse ;

Carpentras : lundi 19 mars de 14h30 à 17h30 – La Cove – 1171, avenue du Mont Ventoux ;

Lourmarin : mardi 20 mars de 9h à 12h – La Fruitière Numérique – avenue du 8 mai 1945 ;

“Construire sa marque et raconter une histoire sur Internet” COMPLET

Internet, ce sont aussi de belles histoires, des émotions et des marques qui ont su créer un véritable univers autour de leurs produits et services. Découvrez l’évolution du marketing, les principes clés à suivre pour organiser sa présence sur Internet et rester cohérents sur tous vos supports.

Avignon : mardi 20 mars de 14h30 à 17h30 – Kedge Business School – Campus de la CCI – allée des Fenaisons ; COMPLET

Inscription :



Cliquez ici pour vous inscrire en ligne