Par le biais de la convention « Esprit client », « Monteux, Coeur de ville » et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Vaucluse ont décidé d’agir ensemble. Objectif : accroître l’attractivité du centre-ville et aider les commerçants à profiter au mieux des retombées économiques de l’activité touristique qui se développe sur la commune.