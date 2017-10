Démarchage abusif formation HACCP – professionnels de la restauration

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse attire l’attention des restaurateurs sur le démarchage actuellement mené par certains organismes de formation peu scrupuleux.

Ils contactent ces professionnels par téléphone, par courrier, par fax ou par e-mail en prétendant qu’un renouvellement de la procédure HACCP est obligatoire tous les 2 ans. Cette allégation est fausse.

La CCI de Vaucluse rappelle qu’aucune mise à jour HACCP n’est obligatoire et qu’en aucun cas il ne faut accepter de régler une prestation sans avoir préalablement vérifié la conformité de l’organisme prestataire (enregistrement auprès de la DIRECCTE et de la DRAAF). La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a été saisie de ce dossier.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le Pôle Commerce Tourisme de la CCI de Vaucluse :

tourisme@vaucluse.cci.fr 04 90 14 10 32