Gendarmerie et CCI de Vaucluse : partenaires pour votre sécurité

Attentifs à la sécurité de tous les professionnels (commerçants, artisans, entreprises…), la gendarmerie et la CCI de Vaucluse ont uni leurs efforts pour vous sensibiliser sur la sécurisation de vos commerces et entreprises. Elles se sont organisées pour améliorer votre sécurité. Ainsi, de nouveaux dispositifs de sécurité vont être mis en œuvre en partenariat avec la gendarmerie.

Le dispositif d’alerte par SMS fut certes efficace mais ne permet pas d’alerter le plus grand nombre. Il est remplacé depuis le mois de septembre dernier la page Facebook de « La gendarmerie de Vaucluse » (https://www.facebook.com/Gendarmerie-de-Vaucluse-730011530405158/ ). Nous vous invitons à aimer cette page pour suivre l’actualité de la sécurité publiée par la gendarmerie. Vous pourrez, par la messagerie privée de la page, poser vos questions en direct, 365 jours par an et H24 aux gendarmes…

La sécurité est l’affaire de tous.