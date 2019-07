Participez à “Ma Boutique, mes solutions”

Offreurs de solutions, votre métier est de proposer des technologies appliquées au point de vente, des outils de communication, des objets connectés, des solutions pour les commandes et livraisons… Alors candidatez !

Dans un contexte de mutation du commerce, la CCI de PACA souhaite présenter des solutions et outils innovants pour les commerçants, dans un concept store qui reproduit différents espaces d’une boutique. L’objectif est de présenter aux commerçants des solutions qui boostent leur point de vente, et de favoriser les mises en relation entre apporteurs de solutions et les commerçants et les restaurateurs. Un appel à projet est lancé afin de proposer aux entreprises d’intégrer cette boutique du commerce de demain.

Pourquoi participer :

Votre entreprise propose des solutions innovantes et accessibles en matière de tarif et de technologie ? Vous pouvez intégrer le “Ma boutique, mes solutions” et faire découvrir vos produits connectés et services numériques, informer sur les concepts du commerce de demain…

Les + :

Profitez d’un espace de visibilité offert sur tout le territoire

Réalisez des démonstrations gratuites en live de votre produit et/ou solution.

Venez rencontrer les commerçants et vos clients de demain !

Quand :

Proposez votre solution ou votre produit pendant près de 2 semaines de roadshow :

Lundi 23 septembre à Cannes,

Mardi 24 septembre à Cagnes sur Mer,

Mercredi 25 septembre à Saint Laurent du Var,

Jeudi 26 septembre à Nice,

Vendredi 27 septembre à Cavaillon,

Lundi 30 septembre à Antibes,

Mardi 1er octobre à Sisteron,

Mercredi 2 octobre à Brignoles.

Comment déposer votre candidature :

Consulter l‘appel à projets

Votre proposition devra comporter un maximum de 4 pages avec une présentation de l’entreprise, la présentation d’outils, solutions ou services avec photos ou documentation commerciale à l’appui, l’enveloppe budgétaire du concept ou produit, l’accompagnement (formation, SAV, garantie..) et et il faudra aussi répondre à la question :”quel(s) est le bénéfice(s) pour l’entreprise ou le commerçant” de manière concise et succincte (retrouvez toutes ces informations dans l’appel à projet).

Date limite d’envoi de votre dossier : 30 juillet 2019 à 12h

Envoi de votre dossier par mail à : fanny.lorillard@cote-azur.cci.fr

Renseignements :

CCI de Vaucluse

Thibaut CORNU – Conseiller entreprise et numérique

04 90 14 87 23 – 06 11 79 41 88