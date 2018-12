Manifestions du 8 décembre à Avignon : objectif Zéro combustible sur le domaine public

Dans la perspective d’une éventuelle manifestation samedi 8 décembre à Avignon et dans la prévention des débordements qui pourraient survenir, en concertation avec la Préfecture de Vaucluse et la Ville, le Grand Avignon prend des dispositions visant à limiter les sources d’incendie. Le service Environnement Déchets du Grand Avignon modifie en conséquence ses tournées de collecte des déchets. La CCI de Vaucluse vous relaie ces actions et consignes :