Nouveau : obligation de formation continue des professionnels de l’immobilier

Les agents immobiliers et autres professionnels relevant de la loi Hoguet doivent désormais justifier du suivi d’une formation continue obligatoire visant la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice de la profession.

Le renouvellement de la carte professionnelle est ainsi surbordonné au respect de l’obligation de formation continue par l’agent immobilier, administrateur de biens ou syndic.

Plus d’informations sur le suivi de la formation continue obligatoire des professionnels de l’immobilier

Comment obtenir votre carte professionnelle, faire une demande de mise à jour ou d’une autre formalité ?

Plus d’informations ici