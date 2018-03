Prélèvement à la source, mode d’emploi

L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est fixée au 1er janvier 2019. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu vise à adapter le recouvrement de l’impôt au titre d’une année à la situation réelle de l’usager (revenus, événements de vie) au titre de cette même année, sans en modifier les règles de calcul. Il a pour objectif de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur ces revenus.

Un kit “collecteur”, réalisé par la DGFiP en collaboration avec des collecteurs et leurs représentants, rassemble des supports pour présenter et expliquer, de façon pratique et pédagogique, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source. Ce kit permet également de mettre à leur disposition des supports prêts à l’emploi afin de communiquer sur la réforme, particulièrement auprès des salariés.

Toutes les infos sur www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/kit-collecteur