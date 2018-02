RGPD : nouveau cadre légal en mai 2018 pour la protection des données personnelles

L’Europe s’est dotée d’un cadre harmonisé pour sécuriser les données personnelles qui entrera en vigueur le 25 mai 2018 renforçant les droits des personnes mais aussi les obligations des organisations. De nombreuses formalités auprès de la CNIL vont disparaître. En contrepartie, la responsabilité des organismes sera renforcée. Ils devront en effet assurer une protection optimale des données à chaque instant et être en mesure de la démontrer en documentant leur conformité.

Qu’est-ce que le RGPD ( Règlement Général pour la Protection des Données) ?

Le 25 mai 2018, ce règlement européen sera applicable et viendra remplacer la loi Informatique et libertés. Ce nouveau règlement permet de renforcer les droits des citoyens européens et leur donner plus de contrôle sur leurs données personnelles. Il simplifie les formalités pour les entreprises et leur offre un cadre juridique unifié. En France, sa mise en œuvre est placée sous l’autorité de la CNIL. Une donnée personnelle est une donnée liée à une personne physique, et qui la caractérise. Il s’agit donc classiquement du nom, prénom, adresse, adresse email, mais aussi la date de naissance, l’adresse IP… En somme, toute information permettant d’identifier une personne physique directement ou indirectement.

RGPD : êtes-vous en conformité ?

Les étapes à suivre pour l’être:

Etape 1 : désigner un pilote au sein de votre entreprise : le DPO > En savoir plus

Etape 2 : cartographier les traitements de données à caractère personnel et tenir un registre des traitements > En savoir plus

Etape 3 : prioriser les actions basées sur le registre des traitements > En savoir plus

Etape 4 : gérer les risques en menant une « EIVP » : étude d’impact sur la vie privée > En savoir plus

Etape 5 : organiser les processus internes en intégrant le RGPD dans tous les processus en place > En savoir plus

Etape 6 : documenter la conformité > En savoir plus

Ce qui va changer au niveau « humain »

Cette réglementation a pour objectif de renforcer la protection des consommateurs, leurs données ne seront que « prêtées » aux entreprises. Ainsi, ils resteront les uniques propriétaires de ces dernières pouvant exercer tous les droits dessus.

Droit au Consentement : autorisation explicite

Respect de la vie privée : étude d’impact pour les risques élevés sur la vie privée

Transparence : droit de savoir à quoi servent ses données

Profilage : droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé

Possibilité de désabonnement : désabonnement possible à tout moment

Droit à l’oubli : possibilité de réclamer la suppression de ses données

Contact inactif : tous contacts inactifs depuis plus de 3 ans doit être retirés des traitements

Droit à la portabilité : possibilité d’exporter directement ses données.

Cette réglementation implique donc une forte réactivité des services de l’entreprise, depuis son DPO jusqu’aux services techniques s’il s’agit de supprimer ou de porter une donnée.