Sécheresse en Vaucluse : passage en situation d’alerte renforcée du bassin de la Meyne

Depuis le début de l’été, le département de Vaucluse subit une situation de sécheresse persistante, nécessitant la mise en place de mesures de restriction de l’usage de l’eau depuis le 10 juillet. Ces mesures sont renforcées depuis le 1 août sur les bassins du Lez, Aygues, Ouvèze, Sud-ouest du mont Ventoux, Nesque, Sorgue, Calavon et Sud-Luberon.

L’absence de toute pluie significative depuis début août a entraîné une aggravation de la situation de sécheresse en Vaucluse.

En conséquence, le Préfet de Vaucluse, après consultation du comité départemental « sécheresse » du 24 août 2017, a étendu les mesures de restriction de l’usage de l’eau en classant en situation d’alerte renforcée le bassin de la Meyne par arrêté préfectoral du 25 août 2017 dont vous trouverez une copie ci-jointe . Les bassins des Sorgues, du Lez, de l’Aygues, de l’Ouvèze, du bassin sud-ouest du Mont Ventoux, du Sud-Luberon, du Calavon et de la Nesque sont maintenus en situation d’alerte renforcée.

Les renforcements des mesures de restriction portent sur :

• l’obligation de réduction des consommations d’eau est portée à 30 % pour les activités industrielles et commerciales.

• l’interdiction de prélever et d’irriguer de 8 h à 20 h, à l’exception de la micro-aspersion, du goutte à goutte, des cultures en godets, des semis et jeunes plantations,

• l’interdiction totale d’arroser les pelouses, y compris pour les particuliers, les espaces verts et sportifs de toute nature, à l’exception des fleurs et potagers qui ne peuvent l’être que de 20 h à 8 h,

• l’interdiction totale de remplir les piscines existantes, seule la mise à niveau nocturne étant autorisée,

• l’interdiction d’arroser les terrains de golf, à l’exception des greens et départs, qui ne peuvent l’être que de 20 h à 8 h,

• l’interdiction de laver les voiries, sauf impératif sanitaire localisé,

• l’arrêt des fontaines sauf celles en circuit fermé,

Consulter l’arrêté préfectoral du 25 aout 2017 alerte renforcée MEYNE (communes de Caderousse, Chateauneuf du Pape, Orange, Camaret sur Aigues)

Les bassins du Rhône de la Durance sont maintenus en situation de vigilance.

Un nouveau bilan de la situation sera réalisé fin septembre