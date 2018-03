Un Bistrot de Pays est un café ouvert à l’année et situé dans un petit village rural. Certains bistrots offrent d’autres services comme l’hébergement ou l’épicerie. Les Bistrots de Pays s’engagent à constituer un point d’information touristique et un lieu d’animation festive et culturel. Les bistrotiers proposent une restauration qui met en valeur valeur autant que possible les produits et recettes du cru. Vous êtes intéressé par le label Bistrot de Pays ? Votre conseiller tourisme peut vous accompagner dans votre démarche.

