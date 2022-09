AG de la CCI à la Mairie d’Avignon : échanges sur les mobilités douces

A l’issue de l’Assemblée Générale de la CCI de Vaucluse, décentralisée à la Mairie d’Avignon, Gilbert MARCELLI, Président de la CCI a souhaité organiser une tribune et des échanges en présence de Cécile HELLE, Maire d’AVIGNON, et de Henri LACHMANN, personnalité issue de l’économie de notre pays puisqu’il a été Président de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et qu’aujourd’hui il est investi dans de très nombreuses fonctions sociétales. L’environnement, les déplacements urbains doux, les modes alternatifs économiques, sont au cœur de ces échanges et discussions

Un projet de transport fluvial sur le Rhône présenté par la CCI de Vaucluse

Grand sujet d’actualité, la mobilité douce, vecteur d’attractivité du territoire est au cœur des échanges : étoile ferroviaire, offre de transports en commun, logistique de proximité, navettes fluviales… “La problématique des transports et des déplacements est, un des enjeux majeurs des prochaines années, et nous sommes heureux d’en débattre avec Madame le Maire” explique Gilbert Marcelli.

Ces échanges sont ainsi l’occasion pour cette nouvelle mandature de la CCI, de démonter sa capacité à innover et à proposer des projets ambitieux et structurants pour le territoire. Comme par exemple, une projection de ce que pourrait être la mobilité douce avignonnaise à court terme, avec la mise en place de navettes fluviales sur le Rhône au départ du le Port du Pontet. Une nouvelle alternative à l’utilisation de la voiture individuelle sur des axes routiers saturés.

“Nous avons tous la volonté d’avancer ensemble, dans la même direction, État, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil départemental de Vaucluse, Vaucluse Provence Attractivité, la Ville d’Avignon, Grand Avignon, CCI Territoriales et régionale, CNR… Cette présentation est le point de départ de notre projet” reprend Gilbert Marcelli.

La nouvelle équipe de la CCI de Vaucluse menée par son Président Gilbert MARCELLI entend renforcer son implication sur le territoire du Vaucluse et s’inscrit comme un partenaire des collectivités territoriales.