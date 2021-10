L’assurance pour protéger l’entreprise

Une réunion d’information organisée en visio-conférence dans le cadre des Matinales de la Création

en partenariat avec la Fondation Entrepreneurs de la Cité.



Public :

Cette réunion s’adresse aux créateurs /repreneurs d’entreprises et aux dirigeants d’entreprises de moins de 3 ans de tous secteurs d’activité.



Objectif :

Informer et sensibiliser les porteurs de projets et les jeunes chefs d’entreprise aux risques qu’ils peuvent rencontrer et leurs conséquences sur la pérennité de l’entreprise.

Programme :

Introduction,

Les différents risques de l’entreprise,

Zoom sur les différentes responsabilités civiles,

La micro-assurance

Questions/réponses.

Coût :

Inscription gratuite, mais obligatoire, via le formulaire d’inscription ci-dessous. Les participants recevront, par e-mail, la veille de l’évènement le lien d’accès via Zoom au webinaire en visioconférence.