Storybusiness – Atelier Instagram de A à Z

La CCI de Vaucluse vous propose les #StoryBusiness,

les ateliers numériques qui vont booster votre activité



Public :

Ces ateliers pratiques, organisés en présentiel, s’adressent aux entreprises de tous secteurs d’activité



Programme :

Création de la page pro (profil, la bio qu’il vous faut, charte graphique)

Les différentes fonctions (post, story, reels, IGTV, Story à la une…)

Définir le bon feed

Création de contenus (photos, vidéos, créations visuelles.)

La bonne utilisation des Hashtag

Le bon contenu au bon client

Comment gagner des abonnées

InstaShopping

La publicité sur Insta

Tarifs et pré-inscription :

Atelier limité à 10 personnes.

Pré- inscription sur le formulaire en ligne ci-dessous.

Tarif : 45€/personne. L’inscription est validée une fois le règlement reçu.

Moyens de paiement :

Réception du règlement 48h avant l’atelier

– Par chèque à l’ordre de la CCI de Vaucluse à l’adresse suivante : CCI de Vaucluse – Direction des Relations aux Entreprises et aux Territoires – 46 cours Jean Jaurès – BP 70158 – 84008 AVIGNON CEDEX 1

– Le règlement peut également s’effectuer à distance via « Clic & Pay ».

– En espèces

Pour les règlements”Clic & Pay” et en espèces, merci de bien vouloir contacter directement Mme Bénédicte GREGOIRE (N° de téléphone : 04 90 14 10 32 et e-mail : *protected email* ).

En cas d’absence non prévenue 24 heures avant l’atelier, les droits d’inscription resteront acquis à la CCI de Vaucluse et non remboursés.