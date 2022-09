Atelier Micro-Entrepreneur

Vous envisagez de lancer votre activité sous le statut micro-entrepreneur et souhaitez vous informer sur ce régime et les obligations qui en découlent ? Spécificités et fonctionnement, atouts et limites… Venez découvrir si ce statut est adapté à votre projet !

Format : atelier collectif de 2h30, animé par un expert de la création d’entreprise, organisé en présentiel à la CCI de Vaucluse à Avignon.

Public : cet atelier est destiné à plusieurs profils :

> Porteurs de projet (créateurs/repreneurs d’entreprise) envisageant de démarrer une activité sous le statut de micro–entrepreneur,

> Salariés, étudiants, fonctionnaires, demandeurs d’emploi, retraités souhaitant démarrer une activité sous le statut de micro–entrepreneur,

>Micro–entrepreneurs déclarés récemment (depuis moins de 1 an)

Programme et objectifs :

Disposer d’éléments d’information concernant le statut du micro–entrepreneur :

> Découvrir et comprendre les spécificités et le fonctionnement de ce statut au niveau fiscal, social et juridique

> Connaître les atouts et les limites de ce régime

> Vérifier si ce statut est adapté à votre projet.

Attention : certaines activités ne peuvent pas être exercées sous le statut micro-entrepreneur. Merci de nous consulter avant l’inscription.

Inscription : obligatoire via le formulaire ci-dessous.

Téléchargez le bulletin d’inscription

Coût : 40 €