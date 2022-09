Plus de 300 étudiants et apprentis du campus de la CCI de Vaucluse, issus du CFA, de l’École Hôtelière d’Avignon, Sud Formation Santé, Kedge Bachelor, du pôle Compta Gestion sont invités à la Cérémonie des Diplômés afin de fêter leur réussite, accompagnés de leur famille, amis et maîtres d’apprentissage.

Événement privé – sur invitation