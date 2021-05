Focus sur les commerçants et artisans d’Avignon labellisés Eco-défis 

Un événement organisé en visio-conférence par la CCI de Vaucluse, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat PACA et la Ville d’Avignon, avec le soutien de l’ADEME et de la Région Sud.

Le label Éco-défis est une opération nationale valorisant l’action des commerçants et artisans en faveur de l’environnement autour du recyclage et de la gestion de leurs déchets, du traitement de l’eau, de l’énergie, des achats responsables de l’emploi…Cette opération nationale est développée depuis 2019 dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien financier du Conseil régional de la Région Sud et de l’ADEME.

La labellisation Eco Défis a été mise en place dans le cadre d’une convention de partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat de région et la Chambre de commerce et d’Industrie du Vaucluse et la Ville d’Avignon signée en septembre 2019.

Après quelques mois, 67 commerçants et artisans avignonnais sont labellisés. Cet événement sera l’occasion valoriser leur action et de mettre à l’honneur leur engagement au regard de leur action concrète en matière de RSE.

