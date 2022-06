Financer des projets innovants via 3 guichets complémentaires

Lancement du 4ème Programme d’investissements d’avenir (PIA) en Région Sud consacré aux projets d’innovation

Par ce programme, l’État et la Région investissent conjointement dans des actions en faveur du développement des entreprises innovantes pour financer des projets individuels ou collaboratifs d’envergure régionale voire nationale entrant dans les priorités régionales définies dans le Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), la Stratégie de spécialisation intelligente (S3) et le Plan Climat régional.

74 millions d’euros sont mobilisés jusqu’en 2025 pour accompagner l’innovation dans les start-up et PME Régionales, sous forme de subventions et/ou d’avances remboursables.