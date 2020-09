Restart, semaine de la création d’entreprise

Du 2 au 8 octobre 2020

Participez à 7 ateliers numériques pour échanger avec les partenaires de la création d’entreprise, découvrir les aides à disposition et affiner votre projet.

Un événement Pole emploi, dont la CCI est partenaire



Public :



Ces ateliers s’adressent à toute personne – demandeur d’emploi ou pas – souhaitant réfléchir à un projet de création entreprise, faire le point sur sa démarche, échanger avec les partenaires de sa future entreprise ou finaliser la construction de son projet…

Programme des 7 ateliers – en visioconférences :

Vendredi 02/10 à 14h00 : Les étapes de la création

Animateurs : Pôle emploi et Carrière Formation Conseil

Lundi 5/10 à 09h30 : La reprise d’Entreprise

Animateurs : Chambre de Commerce et Industrie de Vaucluse, Chambre de Métiers et CNAM-/ MSA

Mardi 06/10 à 09h30 : Les statuts et le régime micro entrepreneur

Animateurs : Chambre de Commerce et Industrie, Chambre de métiers et URSSAF

Mardi 06/10 à 14h30 : La communication numérique

Animateurs : Vaucluse Pro Numérique et VAUCLUSE communication

Mercredi 7/10 à 09h30 : L’alternative à la création

Animateurs : CREA et autrement 10 et ITG

Mercredi 7/10 à 14h30 : Le financement les aides

Animateurs: ADIE / Banque de France / France Active / Initiative Terre de Vaucluse / URSSAF

Jeudi 8/10 à 09h30 : Entreprise engagée et responsable : Entreprendre autrement

Animateurs : France Active / Initiative Terre de Vaucluse / Chambre de commerce et Industrie de vaucluse

Inscription :



Inscrivez-vous par mail : *protected email* en précisant l’intitulé de l’ATELIER ainsi que vos

nom/prénom/adresse mail / n° de téléphone / adresse complète / Pseudo si besoin et n° identifiant si demandeur d’emploi