Entreprises et Transition Écologique : comment s’inscrire dans les plans de relance ?

La crise sanitaire actuelle fragilise l’économie de notre pays et du monde entier. Afin de relancer cette économie, l’Etat, la Région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur et les collectivités locales font le pari d’une économie plus respectueuse de notre environnement. La transition écologique apparait comme un des piliers des plans de relance. Mais comment les entreprises qui souhaitent s’engager dans cette transition écologique peuvent-elles s’inscrire dans ces plans de relance ?

Le Grand Avignon, la CCI de Vaucluse et l’Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement se sont associées pour apporter des réponses à toute entreprise intéressée.