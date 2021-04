Mardis de la Création : visio L’étude juridique

3 modules dédiés à la création d’entreprise organisés en visioconférence ! Mardi 27 avril de 14h à 15h45 : L’Étude de marché

Mardi 4 mai de 14h à 15h45 : Les éléments financiers et les dispositifs d’aide et de financement

Mardi 18 mai de 14h à 15h45 : L’étude juridique

Public :

Cette réunion s’adresse aux créateurs / repreneurs d’entreprises

Objectifs :

Comprendre les aspects juridiques, sociaux et les régimes fiscaux pour les aider à choisir la structure juridique adaptée à votre projet.

Tarifs :

Prix à l’unité : 20 € le module,

Prix dégressif pour les 3 modules : 45 €.

Moyens de paiement :

– Par chèque à l’ordre de la CCI de Vaucluse. Réception du chèque : 48h avant la séance. Adresse : CCI de Vaucluse, à l’attention du Service Création d’Entreprise.

– Le règlement peut également s’effectuer à distance via « Clic & Pay ». Pour ce moyen de paiement, merci de bien vouloir contacter directement Mme de BénédicteGREGOIRE (N° de téléphone : 04 90 14 10 32 et e-mail : *protected email* )

Dans le cas exceptionnel du report ou de l’annulation d’une session, nous contacterons les porteurs de projet afin de les réinscrire, à leur choix, à une session ultérieure, ou de procéder au remboursement de leur règlement.

En cas d’absence non prévenue 24 heures avant la visioconférence, les droits d’inscription resteront acquis à la CCI de Vaucluse et non remboursés.

Inscription :

Inscription via le formulaire en ligne ci-dessous. L’inscription est confirmée une fois le règlement effectué.

Ensuite, au plus tard le matin avant la séance, un lien sera envoyé aux porteurs de projet pour la connexion à la visioconférence via Zoom. Il n’y a pas de logiciel à télécharger.

Matériel :

Il est demandé au participant de se connecter à partir d’une tablette ou d’un PC.

Visioconférence organisée via la solution Zoom, il n’y a pas de logiciel à télécharger.