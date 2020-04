Mini-conférences en visio gratuites organisées par notre pôle Formation continue. Animées par nos intervenant(e)s en communication, management, santé et sécurité au travail, hygiène alimentaire et HACCP, ces sessions débutent à 17h et se terminent selon la richesse des échanges :

LUNDI 4 MAI 2020 • INTÉGRER LE COVID-19 À L’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS POUR PRÉPARER LA SORTIE DE CONFINEMENT

MARDI 5 MAI 2020 • PROFESSIONNELS DES MÉTIERS DE BOUCHE, EN SALLE COMME EN CUISINE, ADAPTEZ VOS PRATIQUES AUX CONSIGNES SANITAIRES DE DÉCONFINEMENT

MERCREDI 6 MAI 2020 • TECHNIQUES DE BASES POUR UNE COMMUNICATION RÉUSSIE AVEC LE VERBAL ET LE NON VERBAL

JEUDI 7 MAI 2020 • LE FLOW, OUTIL DE PERFORMANCE MANAGÉRIALE

Pour participer à l’une ou l’autre de ces présentations, ou même à plusieurs, envoyez un mail à *protected email* ou appelez le 04 90 23 77 06.