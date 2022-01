Webinaires Tourisme durable

Vous êtes un professionnel du tourisme ? Vous gérez un restaurant, un hôtel, un camping, une chambre d’hôtes ?

Vous souhaitez tout savoir sur le tourisme durable ? En 1h30 chrono, c’est désormais possible !

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Vaucluse, en partenariat avec l’ADEME, organise une série de 3 webinaires animés par des experts de la transition écologique et énergétique





Au programme :

“Communiquer sur mes engagements durables ” – Mardi 18 janvier 2022 à 10h (1h30)

Objectif : Utiliser les bons messages avec les outils adéquats pour valoriser les engagements environnementaux de mon entreprise

Animé par : Charlotte Gleize, RSE Audit et Conseil

“Choisir le meilleur label environnemental pour mon entreprise” – Mardi 25 janvier 2022 à 10h (1h30)

Objectif : Trouver le label environnemental qui correspond le mieux aux valeurs environnementales de mon entreprise

Animé par : Charlotte Gleize, RSE Audit et Conseil

“Optimiser mes achats responsables” – Mardi 1er février 2022 à 10h (1h30)

Objectif : Définir une stratégie d’achat avec mes fournisseurs et repenser le cycle de vie des produits et services pour optimiser mes coûts et mon impact environnemental

Animé par : Bénédicte Serradeil, Cabinet Perseides Conseil

Inscription :

Inscription gratuite, mais impérative sur https://forms.gle/WkHY68y6NjyqFxuh7

Un lien de connexion sera adressé par mail aux participants.