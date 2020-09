Challenge 2021 du Commerce et des Services

Votre CCI s’associe au Challenge National du Commerce et des Services le « Mercure d’or » et le “Panonceau d’Or” qui récompensent les meilleures initiatives de commerçants et associations de commerçants au niveau national.

Afin de faciliter votre candidature à ces trophées, nous vous proposons de participer à un challenge vauclusien qui mettra en lumière les talents de notre territoire. Pourquoi ? Ces challenges permettent de reconnaître les professionnels pour leur dynamisme. Les commerces et associations peuvent se distinguer dans différents domaines tels que :

• La création ou reprise d’entreprise,

• L’innovation commerciale ou la qualité,

• L’apprentissage, la formation, le développement du personnel,

• L’E-commerce,

• L’économie sociale et solidaire…

Ces Trophées permettent de mettre en lumière les actions et de valoriser le travail accompli au quodien par les commerçants. Comment postuler ?



Vous êtes commerçant, pour participer à ce challenge vauclusien, postulez en remplissant le dossier de candidature Mercure d’Or

Vous êtes une association de commerçants, pour participer à ce challenge vauclusien, postulez en remplissant le dossier de candidature Pannonceau d’Or

Ce dossier doit être complété et renvoyé avant le 4 décembre 2020.

Et après ?



Le gagnant participera ensuite au Challenge National du Commerce et des services, concours qui récompense le top national des commerçants les plus talentueux avec le « Mercure d’Or ».

Les associations de commerçants les plus dynamiques et innovantes seront quant à elles récompensées par le « Panonceau d’Or ».

Ce Challenge est un événement organisé par le réseau des CCI au niveau national, réalisé en partenariat avec la macif.

Renseignements :