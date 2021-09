Évaluez la santé de votre entreprise

“Comment va ma boîte” est un outil d’autodiagnostic destiné aux dirigeants de Très Petites Entreprises (moins de 10 salariés). Il vise à vous permettre un suivi régulier de la santé de votre entreprise, de manière à détecter le plus rapidement possible d’éventuelles difficultés et vous inciter à agir avant qu’il ne soit trop tard. Il se veut simple, sans élément chiffré, anonyme, confidentiel et gratuit.