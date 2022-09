CQFD à Avignon, « Mercure d’Or » au Challenge National du Commerce et des Services

C’est à Paris, en présence de nombreux commerçants, de représentants des Chambres de Commerce et d’Industrie et de Nordine SAIHI, commerçant aptésien et élu de la CCI de Vaucluse, que Cindy Chastagner a reçu le prestigieux Mercure d’Or. Organisé chaque année par CCI France et le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie, le Challenge National du Commerce et des Services récompense et honore le top national des commerçants. Après Aline Géhant en 2021, c’est la 2e année consécutive qu’un commerçant avignonnais accompagné par la CCI de Vaucluse est récompensé lors de ces trophées nationaux du commerce.

Le Challenge national du commerce et des services

Mis en œuvre par la CCI des Deux-Sèvres pour CCI France, le Challenge national du commerce et des services démontre les capacités des professionnels du commerce à innover, à s’adapter à l’évolution des modes de vie et de consommation de leurs clients, mais aussi à relever le défi de la dévitalisation des centres villes. Les commerçants primés témoignent de la qualité de leurs réponses aux attentes de leurs clients.

Les commerces et services candidats sont distingués dans différents domaines :

• La création ou reprise d’entreprise

• L’innovation commerciale – qualité

• L’adhésion à un réseau de commerce indépendant organisé

• L’apprentissage, la formation, le développement du personnel

• Le développement économique et commercial

• L’E-commerce

• Le commerce non sédentaire

• Le commerce rural

• L’économie sociale et solidaire

C’est dans la catégorie « Innovation commerciale – qualité » que Cindy Chastagner a été primée.

CQFD à Avignon, premier concept store en France dédié à la fabrication française

La boutique fait partie d’un concept baptisé « LE NID », fruit de l’union de passionnés, heureux de créer ensemble un lieu unique à vivre où consommer éthique, manger sain et prendre soin de soi à travers son corps, mais aussi son esprit, sont non seulement une philosophie mais aussi un art de vivre. « Le Nid » regroupe ainsi sur un même espace : la décoration (boutique CQFD), le yoga (Inspire Yoga), et la restauration (Le Nid). « Chez nous, CQFD ne signifie pas ‘’ce qu’il faut démontrer’’. CQFD c’est « ce qu’il faut découvrir », ce que la France dessine et ce qu’il faut décoder. CQFD propose des Créations éthiQues Franco Décalées. Cela signifie que notre concept store accorde une grande importance au Made-in-France, à la consommation responsable et à la transparence envers nos clients » explique Cindy Chastagner. Au cœur d’un café restaurant et d’un espace bien-être tourné autour du yoga, le showroom se pense comme un lieu de rdv pour découvrir, échanger ou se poser tout simplement

Le choix de la CCI de Vaucluse

C’est la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse qui a proposé la candidature de Cindy Chastagner au jury national. Le concept store CQFD a retenu l’attention de la CCI de Vaucluse pour plusieurs raisons : l’esprit de la boutique reflète une réelle passion du métier ainsi qu’une philosophie de vie. Les produits proposés sont sélectionnés avec attention, pour leur design et parce qu’ils sont issus d’une démarche l’éco-conception. Quant au projet global du Nid, il allie parfaitement les différents univers des partenaires, à la fois créatifs et complémentaires. Par ailleurs Cindy Chastagner a su s’adapter à la situation en temps de crise en développant la communication sur les réseaux sociaux, un site internet marchand performant.

Perspectives de développement du concept, une gestion d’entreprise maîtrisée, un choix minutieux de la gamme de produits proposée… Une véritable pépite à valoriser !